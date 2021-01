Ungaria a decis sa nu mai foloseasca vaccinul rusesc impotriva coronavirusului, fiindca este de parere ca Rusia are o capacitate inadecvata de producție, spune șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. „Rusia are o capacitate de productie inadecvata”, a spus Gergely Gulyas, seful de cabinet al lui Viktor Orban. In acest sens, Budapesta va cumpara, in schimb, vaccinuri anti-COVID-19 fie prin intermediul mecanismului Uniunii Europene, fie direct din China. Ungaria a participat la eforturile de testare ale Rusiei si a primit mici cantitati din vaccinul rusesc Sputnik-V, ceea ce a starnit…