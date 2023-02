Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 6 februarie, deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Vasile Bolea și Grigore Novac, au contestat la Curtea Constituționala unele dintre prevederile noului Cod Electoral, adoptat de majoritatea parlamentara PAS la finalul anului trecut.

- Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) din Republica Moldova a donat 240 de camere portabile și echipamente, in valoare de 300 de mii de dolari, subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru a contribui la prevenirea traficului de copii și femei din Ucraina. Aceste camere vor contribui…

- Detalii noi in dosarul ex-deputaților transfugi. In luna februarie 2022, procurorii anticorupție anunțau ca au descins intr-un dosar de corupere a deputaților din perioada 2014 – 2015, fiind vizați 13 din cei 14 ex-deputați comuniști, care in 2015, au devenit peste noapte democrați, transmite Realitatea.md.…

- Doi tineri ucraineni care au trecut in mod fraudulos frontiera din Ucraina in Republica Moldova, au fost reținuți de polițiștii de frontiera. Astfel, in rezultatul unui schimb de informații intre autoritațile de frontiera moldo-ucrainene, in seara zilei de 23 ianuarie 2023, polițiștii de frontiera au…

- Razboiul din Ucraina a dus la o creștere a cererii de generatoare electrice, in condițiile in care Rușii au bombardat strategic alimentarea cu energie. La finalul anului 2022, in baza penelor masive de curent din Ucraina, cererea de generatoare electrice a crescut cu peste 5% in toata țara, iar in…

- Cu o singura limba oficiala de stat in Constituție și cu o lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul RSSM declarata desueta inca in 2018 de catre Curtea Constituționala, Republica Moldova iși traduce in mod obligatoriu și astazi toate actele normative in limba rusa. In vigoare…

