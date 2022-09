Unei femei de 53 de ani din Iasi ii va fi transplantata inima unei tinere de 17 ani O operație de transplant cardiac se va desfașura duminica la Targu Mureș. Donatorul este o tanara de 17 ani, iar beneficiarul este o femeie de 53 de ani, din Iași. Potrivit medicului Horațiu Suciu, cordul va ajunge la ora 9.00 pe aeroportul din Tg.Mureș fiind transportat cu un avion militar de la București. Donator este o tanara de 17 ani, aflata in moarte cerebrala la Spitalul Universitar București, iar beneficiar va fi o femeie de 53 ani, din judetul Iasi, in stadiu avansat de insuficiența cardiaca, potrivit romania24.ro Prelevarea s-a efectuat duminica dimineața la Spitalul Univesitar București… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

