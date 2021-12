Unde va fi construit primul oraș plutitor din lume. Oceanix poate supraviețui inundațiilor – FOTO Coreea de Sud da unda verde construirii unui „oraș plutitor” rezistent la inundații. Ambițiosul proiect va fi dezvoltat in orașul sud-coreean Busan, iar lucrarile la primul cartier urmeaza sa inceapa anul viitor. Cuprinzand o serie de platforme interconectate, „orașul plutitor” ar putea gazdui 10.000 de oameni, potrivit designerilor sai, oferind zonelor de coasta o soluție […] The post Unde va fi construit primul oraș plutitor din lume. Oceanix poate supraviețui inundațiilor - FOTO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

