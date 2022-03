Vladimir Putin și-a ascuns familia in Elveția, scrie Page Six . Președintele rus ar avea o relatie secreta cu gimnasta rusa Alina Kabaeva, cu care ar avea si patru copii. Pe toți cinci i-ar fi trimis sa stea in țara cantoanelor pe perioada razboiului. ”In timp ce Putin ia cu asalt Ucraina, atacand cetateni nevinovati si provocand o criza a refugiatilor, familia sa este ascunsa intr-o cabana privata si foarte sigura, undeva in Elvetia. Cel putin deocamdata”, a dezvaluit o sursa pentru Page Six. Tabloidele rusesti si occidentale scriu de multa vreme ca Putin, in varsta de 69 de ani, ar avea o relatie…