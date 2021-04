Un Standard Nine din 1935, prima masina cumparata de printul Philip, potrivit proprietarului sau actual Sanjeev Gardiner, din Colombo, ar putea fi totodata prima masina de ocazie achizitionata vreodata de un membru al familiei regale britanice. Potrivit AFP, Ducele de Edinburgh, care a murit vinerea trecuta la varsta de 99 de ani, era un pasionat de masini. Sotul reginei Elisabeta a II-a a incetat conduca abia la varsta de 97 de ani, in 2019, dupa o coliziune in care vehiculul sau s-a rasturnat si doua persoane au fost ranite. In timp ce se afla in marina britanica in 1940, cu baza in capitala…