- Bloggerița ucraineana, acuzata anterior de Rusia, ca a jucat un rol de figuranta dupa bombardamentul de la maternitatea din Mariupol, in premiera a vorbit despre evenimentele din 9 martie. Aceasta a povestit cum a ajuns sa fie internata la acea maternitate, care era atmosfera pana in ziua bombardamentelor…

- Armata rusa a bombardat maternitatea din Mariupol și a distrus complet cladirea. Viitoarele mamici au fost evacuate din spital și au avut nevoie de ingrijiri medicale. O tanara insarcinata care a fost scoasa pe targa din maternitate s-a stins din viața, atat ea, cat și bebelușul ei.

- Mariana Vișeghirskaia, o bloggerița ucraineana și influencer in lumea beauty, devenita cunoscuta in lumea intreaga dupa ce a aparut intr-o poza in timp ce parasea maternitatea bombardata din Mariupol, a nascut, iar bebelușul este sanatos. Ucraineanca fusese acuzata de Rusia ca poza cu ea insarcinata…

- O influencerita ucraineana ranita in bombardamentele asupra maternitatii din Mariupol a fost acuzata de Ambasada Rusiei in Marea Britanie ca a filmat o scena, iar ranile sale sunt doar „machiaj foarte realist”, relateaza Insider.