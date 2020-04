Florin Calinescu, asemenea colegilor de breasla, atunci cand nu are angajamente profesionale, iși petrece timpul in autoizolare la domiciliu, doar ca indragitul om de televiziune a ales sa faca asta la țara, acolo unde are o moșie in toata regula. Florin Calinescu are o mica ferma in județul Argeș și a ales sa-și petreaca acaesta perioada de izolare impusa de epidemia cu coronavirus la țara: „Am o gopodarie cu purcei, rațe, bibilici, gaște. Am și o vulpe pe care nu am prins-o inca, din spatele casei. Eu de mai mulți ani de zile traiesc in felul acesta și nu mi se pare ca este ceva special. Nu…