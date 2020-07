Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Barbat din Alba Iulia, amenințari cu moartea la adresa lui Raed Arafat: ”Eu o sa fiu acela care o sa te ingroape langa un porc intr-un mormant de piatra!” Pe pagina sa, Raul Coltor a publicat un mesaj amenințator la adresa secretarului de stat din MAI pe care il acuza de ”trafic de organe…

- Premierul Ludovic Orban a avut vineri, intr-o conferința de presa la Tulcea, o reacție nervoasa dupa ce un reporter i-a spus ca parlamentari PSD acuza Guvernul ca a trimis tarziu legea carantinarii in Parlament și ca legea incalca drepturile omului.„Care parlamentari? Ca vorbește un parlamentar…

- Decizia SUA de a se retrage din OMS a generat o adevarata ieșire nervoasa a directorului organizației care dicteaza cum trebuie sa fie gestionata epidemia de coronavirus. Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesu, a lansat, joi, un apel la solidaritate internationala…

- Un barbat, in varsta de 34 de ani, originar din orașul Edineț este cercetat penal dupa ce pe 1 iunie a expediat pe adresa poștala a Ministerului Afacerilor Interne și a Președinției Republicii Moldova mesaje anonime de amenințare. In ele barbatul a scris ca in zona instituțiilor sunt amplasate dispozitive…

- Semnal de alarma tras de ministrul secretar de stat Raed Arafat la RealitateaPlus: valul doi de Covid-19 s-ar putea suprapune cu episodul de gripa obișnuita. Pentru cei care vor fi loviți atat de SARS-coV-2 cat și de virusul gripal rezultatul va fi devastator. Arafat a declarat ca trebuie ca vaccinarea…

- Mai multe asociatii pentru protectia mediului au intentat marti proces administratiei lui Donald Trump, sustinand ca un zid anti-imigratie la frontiera cu Mexicul ameninta in mod special jaguarii, informeaza AFP potrivit Agerpres. Cele trei organizatii (Defenders of Wildlife, Center for Biological…

- Raed Arafat a reacționat dupa decizia luata, miercuri, de Curtea Constituționala a Romaniei, in privința amenzilor din perioada starii de urgența. Șeful Departamentului pentru Situații Speciale admite ca niciuna dintre parți nu are cum sa aiba dreptate suta la suta, dar insista ca cei amendați au fost…