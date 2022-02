Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana incepe urmatoarea runda a confruntarii cu Big Tech cu un handicap. Trei oficiali de top care au ajutat la conducerea unor anchete importante impotriva Google, Amazon, Apple și Facebook, au plecat in ultimul an sa se alature firmelor de avocatura care apara giganții tehnologiei. Aceasta…

- La premiile Oscar 2022 participanții nu ar avea nevoie de dovada vaccinarii impotriva COVID-19, transmite publicația hollywoodreporter.com. Cei care vor pași pe covorul roșu al evenimentului care va avea loc pe 27 martie vor respecta alte reguli stricte. In schimbul dovezii vaccinarii, Academia Americana…

- Premiile Grammy au o noua data și locație. CBS și Recording Academy au anunțat marți ca evenimentul muzical va avea loc in Las Vegas duminica, pe 3 aprilie, la o saptamana dupa decernarea Premiilor Oscar. Ceremonia urma sa aiba loc inițial la sfarșitul acestei luni la Los Angeles, dar a... The post…

- Ce filme au șansa sa fie nominalizate la Premiile BAFTA 2022 Academia Britanica de Film a anunțat ce producții cinematografice au șansa sa fie nominalizate la Premiile BAFTA 2022. West Side Story și Don’t Look Up se numara printre favorite, fiecare cu cate 15 șanse de nominalizare. Sunt urmate indeaproape…

- Implicati intr-o controversa de lunga durata si confruntati cu un boicot din partea industriei de divertisment, organizatorii Globurilor de Aur au decis sa nu renunte la ceremonia de decernare a premiilor prevazuta pentru duminica. Ceremonia va avea loc insa in absenta publicului si fara a fi transmisa…

- Anul 2021 a fost anul crizei semiconductorilor, care a afectat puternic industria auto, iar giganți precum Ford, General Motors, Renault sau Toyota au oprit producția din cauza penuriei generalizate de cipuri. In același timp, insa, un alt fenomen a avut loc: creșterea masiva in popularitate și in vanzari…

- Nominalizarile pentru cea de-a 79-a ediție a premiilor Globurile de Aur, pentru cele mai bune filme și emisiuni de televiziune, au fost facute publice. Filmele „The Power of the Dog” și „Belfast” conduc, obținind cite șapte nominalizari fiecare, transmite Noi.md cu referire la regional.md. Drama HBO…

- Nominalizarile pentru cea de-a 79-a ediție a premiilor Globul de Aur au fost anunțate. ''Dune'', ''Coda'', ''Belfast'', ''King Richard'' si ''The Power of the Dog'' vor candida pentru titlul de cel mai bun film dramatic. La categoria cel mai bun musical sau comedie aspira filme ca "Cyrano", "Don't Look…