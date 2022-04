Unde poţi merge de Paşte în 2022 Dupa mai bine de 2 ani in care vacanțele au fost puse pe pauza sau au fost gestionate in functie de restrictiile din fiecare tara in parte, anul acesta romanii se bucura de lipsa oricarei restrictii in Romania si isi fac planuri pentru vacanta de primavara. Nici strainatatea nu este insa scoasa din calcul. Iata unde poti merge de Paste in 2022 astfel incat sa te bucuri de o vacanta fara griji! Paste traditional Pentru multi dintre noi sarbatorile pascale nu sunt ce trebuie daca nu sunt respectate traditiile de peste ani. Iar Pastele petrecut in Bucovina, de exemplu, are un farmec cu totul aparte.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

