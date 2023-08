Unde mergem în minivacanța de Sf. Maria Mare și cât ne costă Cat vor scoate romanii din buzunar daca aleg sa iși petreaca minivacanța de Sf. Maria Mare pe litoral sau la munte. Weekendul prelungit pe 14 și 15 august ii scoate pe romani afara din casa. Romanii mai au doua saptamani sa se decida unde vor sa iși petreaca minivacanța de pe 12 pana pe 15 august. Unii poate se gandesc sa mai dea o fuga la mare, dar sunt si alte persoane care se gandesc ca o escapada la munte ar fi mai relaxanta. CE ne ofera litoralul de Sf. Maria Mare Hotelurile au deja oferte pregatite pentru turiști. Astfel, in Mamaia prețurile pornesc de la 340 de lei in hotelurile de trei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

