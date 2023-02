Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu deschiderea programului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, vechile stații de tratare a apei se transforma in spații alternative pentru evenimente și activitați culturale. Uzina de Apa Urseni și Uzina de Apa Industriala iși deschid porțile, așteptandu-i pe curioși cu tururi ghidate,…

- Universitatea de Vest din Timișoara propune o componenta de mare impact in cadrul programului cultural „Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii”, prin agenda de evenimente dedicate intregii comunitați, gupate sub genericul „La UVT, cultura este capitala!”. In seria acestor evenimente, in prima…

- Sfarsitul de saptamana aduce in Timisoara și in imprejurimi o serie de concerte, evenimente culturale și party-uri, la care puteți vedea recitaluri și seturi cu o serie de invitați din intreaga lume. Joi, 2 februarie ATU Club, ora 22: Joia sarbeasca. Centrul Reformat Noul Mileniu, ora 19: Recital vocal…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat sambata, la Prima TV, ca ca este mai greu pentru USR sa isi prezinte mesajul, in conditiile in care cele doua partide aflate la guvernare, PNL si PSD, ”sustin un teatru in care simuleaza un constant conflict”, conform news.ro. Fii…

- Sfarsitul de saptamana aduce in Timisoara și in imprejurimi o serie de concerte, evenimente culturale și party-uri, la care puteți vedea recitaluri și seturi cu o serie de invitați din intreaga lume. Joi, 26 ianuarie Art Encounters, ora 18: Curs de introducere in arta contemporana II: Simetric, niciodata…

- In perioada 15-24 ianuarie 2023 vor avea loc, la Radauți, șapte evenimente culturale organizate in cadrul proiectului „Spirit, Sunet și Culoare”. Proiectul dorește sa celebreze Ziua Culturii Naționale, prin intermediul unui festival cultural, menit sa atraga tinerii și societatea civila din municipiul…

- Ultimul weekend al anului 2022 aduce in Timisoara și in imprejurimi o serie de concerte și party-uri, la care puteți vedea recitaluri și seturi cu o serie de invitați. Joi 29 decembrie Atu Club, ora 22: Joia sarbeasca. Bastion Theresia, ora 19: Festival of Lights. Berarescu, ora 18: Drink Building.…

- Consiliul Judetean Sibiu anunta, joi, ca digitalizeaza procedurile pentru organizatiile si institutiile ce doresc sa aplice pentru finantarile nerambursabile asigurate de institutie, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…