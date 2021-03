Unde mai gasiti locuri libere in tara pentru programarea la vaccinarea anti-Covid. In Bucuresti si 17 judete, niciun loc disponibil

Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul etapei a treia de vaccinare, platforma s-a blocat, iar locurile s-au epuizat imediat. Capitala și 18 județene apareau, luni dimineața, fara programari disponibile la vaccinarea contra Covid-19, potrivit centralizarii oficiale de pe platforma naționala de vaccinare. Platforma de programare…

- Capitala și 17 județe apareau, luni dimineața, fara programari disponibile la vaccinarea anti-COVID, potrivit datelor de pe platforma naționala de vaccinare , informeaza Hotnews . Cele mai multe programari disponibile apareau in județele Suceava (9.000), Arad (6.200) și Botoșani (5.300), arata sursa…

- A number of 46 people infected with SARS-CoV-2 have died in the last 24 hours, of whom one in the age category 40-49 years, according to data the Communication Group Strategy (GCS) released on Sunday, as reported by AGERPRES. According to GCS, these were 19 men and 27 women hospitalised in…

- Alte 3.432 de cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore, in urma a 31.145 de teste, iar bilanțul a ajuns la 799.164, potrivit datelor furnizate sambata de Grupul de Comunicare Strategica. In ultima zi au decedat 54 de persoane, iar la terapie intensiva sunt internați aproape 1.000 de…

- Pana astazi, 18.600 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 02.02.2021 (10:00) – 03.02.2021 (10:00) au fost raportate 87 decese (47 barbați și 40 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau,…

- Pana astazi, 25 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 712.561 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 654.875 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.551 cazuri noi…

- Pana astazi, 17 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 693.644 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Ambasadorul SUA la București: A luat sfarsit vechea domnie a coruptiei si criminalitatii organizate 622.414 pacienți au fost declarați vindecați. In…

- Pana astazi, in Romania au fost confirmate 591.294 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 498.777 de pacienți au fost declarați vindecați. Kelemen Hunor, in vizita la Budapesta. S-a intalnit cu premierul Viktor Orban In urma testelor efectuate la nivel național, fața de…