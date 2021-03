Stiri pe aceeasi tema

- Romina Geczi este una dintre concurentele care au intrat in competiția Survivor Romania , in ediția de joi seara, 25 februarie. Tanara face parte din echipa Razboinicilor. Tanara are 35 de ani și locuiește in Timișoara. Patru concurenți noi se alatura Razboinicilor și Faimoșilor la Survivor Romania,…

- Echipa constanteana ocupa locul 13 in clasament, fiind la zece puncte distanta de ultimul loc care duce in play off, daravand un meci in minus.FC Viitorul sustine vineri, 26 februarie, de la ora 20.30, meciul din etapa a 25 a a Ligii 1, intalnind in deplasare Dinamo Bucuresti. Echipa constanteana se…

- Andreea Antonescu (38 de ani) se chinuie sa divorțeze de soțul ei, Traian Spak de peste un an de zile. Andreea a anunțat divorțul dintre ea și soțul sau, stabilit in America, la sfarșitul lui 2019. De atunci insa barbatul a tot amanat venirea in Romania, la notar, pentru a se putea finaliza divorțul,…

- Andreea Antonescu este celebra inca de cand era doar o puștoaica. A fost model pentru multe dintre fetele generației din care face parte și nu puține și-au dorit sa fie ca ea. Acum, Andreea Antonescu este mama la randul ei, iar fiica sa, se pare ca vrea sa-i calce pe urme. Sienna, fetița Andreei Antonescu…

- Andreea Antonescu și Traian Spak nu au reușit inca sa divorțeze, din cauza pandemiei. Soțul artistei se afla in America, in timp ce ea și Sienna se afla de mai mult timp in Romania. Vedeta a vorbit despre posibilitatea de a mai da o șansa casniciei.„Nu ma simt impacata. In general, cand incep un lucru…

- Andreea Antonescu și soțul ei sunt separați de ani buni, insa nu au reușit sa divorțeze sau sa iși refaca viețile nici pana in ziua de azi. Vedeta a vorbit despre relația pe care o are acum cu tatal copilului și este mai hotarata ca niciodata sa iși duca la indeplinire toate planurile in ceea ce il…

- Andreea Antonescu a anunțat desparțirea de tatal fetiței ei, Traian Spak, in urma cu un an, cu mențiunea ca in cel mai scurt timp va depune și actele de divorț. De atunci, artista nu a mai parasit Romania, precum o facea adesea cand era casatorita, dat fiind ca soțul are afaceri in America. De la […]…