- Oana Roman pune pe primul loc tot timpul sanatatea mamei sale. Dupa ce femeia a suferit mai multe probleme in ultima perioada, acum vedeta Antena Stars a hotarat sa o interneze la o clinica privata. Imagini exclusive cu cele doua!

- Lucian Bode, ministrul de Interne, va trimite Corpul de Control la Prefectura Timiș, Inspectoratul Județean de Jandarmi și la Inspectoratul de Poliție Județean Timiș. Totul a pornit de la o acțiune a consilierei locale USR PLUS Ana Munteanu, care a insoțit un echipaj de jandarmi la un control survenit…

- Grigore Leșe nu se invața minte nici acum, astfel ca momentele de ratacire sunt la ordinea zilei pentru cunoscutul interpret. De aceasta data, derapajele nu le-a mai avut nici pe scena, nici in ceea ce privește modul de a se imbraca, ci chiar in trafic, unde a facut greșeli ce l-ar fi putut costa.

- Alexandra Ionela Grigorița, iubita lui Dennis Man, l-a felicitat pe fostul fotbalist de la FCSB dupa transferul la Parma. „Un nou inceput. Sunt mandra de tine, te iubesc!”, a scris Alexandra la Story, pe contul personal de Instagram. Imagini spectaculoase cu iubita lui Dennis Man +1 FOTO In spatele…

- Ministrul a prezentat, pe Facebook, concluziile echipei de control care a fost trimisa la fata locului. "Am vazut si eu imaginile de la Spitalul Orasenesc din Corabia si am cerut aseara trimiterea de indata a unei echipe de control la fata locului pentru a stabili ce s-a intamplat cu exactitate. Verificarea…

- Corpul de Control al Ministerului de Interne face verificari la Jandarmeria Romana dupa ce Alexandru Cumpanasu a primit in 2019 protectie din partea brigadei speciale de interventie. In perioada august - octombrie 2019, protectia lui Cumpanasu a costat 400 de mii de lei.

- Dupa scandaloasa desparțire de Alex Bodi, Bianca Dragușanu și-a luat o vacanța de lux, in Dubai, loc unde și-a petrecut și noaptea de Revelion. Focoasa blondina s-a fotografiat in tot felul de ipostaze: ba la plaja, ba la piscina, ba in cluburi de fițe, aratand ca este foarte fericita. Nu ne-am fi imaginat…