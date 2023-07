Unde este raiul analfabeților din România Una dintre problemele majore ale Romaniei la acest moment este analfabetismul, iar cifrele o demonstreaza din plin. Vorbim de o realitate de care este conștienta toata lumea, insa, din pacate, situația se agraveaza de la an la an. Potrivit datelor finale ale recensamantului publicate de recensamantromania.ro, raportat la populația rezidenta de 14 ani, ținandu-se cont de etnie, numarul analfabeților se ridica la 134.873 persoane care nu știu sa scrie și nici sa citeasca. Județul cu cei mai mulți analfabeți din Romania este Giurgiu, unde exista 2.726 de persoane analfabete dintr-un total de 224.894… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

