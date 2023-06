Stiri pe aceeasi tema

- Compania petroliera OMV Petrom, controlata de austriecii de la OMV, a depus in acest an la Curtea Internaționala de Arbitraj de la Paris o reclamație impotriva statului roman – prin Agenția Naționala de Resurse Minerale (ANRM) legata de regimul de vanzare a gazelor din Marea Neagra. Christina Verchere,…

- ANOFM transmite ca peste 59.00 de locuri de munca sunt vacante la nivel national si 242 in spatiul Economic European. Agentii economici ofera 59.479 locuri de munca la nivel national, cele mai multe fiind destinate persoanelor fara studii sau cu studii primare/gimnaziale, informeaza, miercuri, Agentia…

- Jumatate dintre companiile din UE cu cel putin 10 angajati au organizat anul trecut sedinte la distanta via Internet, dar companiile din Romania sunt undeva la coada acestui clasament, arata datele publicate luni de Eurostat, potrivit Agerpres.

- Leonardo Badea, viceguvernator BNR, spune ca Romania a depasit Polonia la productivitatea muncii la paritatea puterii de cumparare in anul 2022, potrivit Ziarului Financiar.Romania a depasit Polonia la productivitatea muncii la paritatea puterii de cum­parare, a evidentiat Leo­nar­do Badea, viceguvernator…

- Persoanelor aflate in cautarea unui job, AJOFM Bistrita-Nasaud ofera 355 locuri de munca vacante in judet, și alte 303 in țarile UE. Astfel, in Bistrița-Nasaud, pentru persoanele cu studii superioare (de lunga si scurta durata) sunt oferite 35 locuri de munca, iar pentru persoanele cu studii medii…

- Liderul AUR George Simion, despre care a dezvaluit recent ca ar fi intretinut relatii cu serviciile secrete ruse, a anuntat ca partidul sau va depune un proiect de lege pentru sigilarea oricarui transport care vine din Ucraina si pedepsirea penala a oricarei persoane care intervine asupra sigiliului.…

- Clauzele comerciale nu sunt negociate de Ministerul Afacerilor Externe, in agricultura acestea fiind de competenta ministrului Petre Daea, a precizat, marti, europarlamentarul Dacian Ciolos, fost comisar european pentru agricultura. „M-as fi asteptat ca Marcel Ciolacu sa stie ca nu ministrul de Externe…

- Romania are mulți prieteni in Uniunea Europeana care ii susțin aderarea la Schengen, așa ca blocajul Austriei frustreaza pe mulți, spune șeful Partidului Popular European, Manfred Weber, intr-un interviu in exclusivitate cu jurnalistul Digi24, Andreea Popa. Weber spune insa ca e greu de anticipat daca…