Stiri pe aceeasi tema

- Bat clopotele de nunta pentru Vlad Gherman și partenera lui, Oana Moșneagu, dupa ce actorul a cerut-o de curand in casatorie. Fanii curioși s-au intrebat rapid ce reacție a avut Cristina Ciobanașu la aflarea veștii, avand in vedere ca ea și Vlad au format un cuplu indragit vreme de mai mulți ani.

- Este vestea momentului in showbizul romanesc! Vlad Gherman și Oana Moșneagu se pregatesc de nunta, dupa ce actorul și-a cerut iubita de soție. Cei doi au o relație frumoasa de doi ani, iar acum se pare ca sunt pregatiți pentru urmatorul pas. Iata ce parere are Oana Moșneagu de felul in care a fost ceruta…

- Vlad Gherman a cerut o in casatorie pe Oana Mosneagu. Tinerii actori au interpretat in aer liber piesa de teatru "Imblanzirea Scorpiei", in regia Ancai Sigartau.Pe o scena improvizata, Vlad Gherman a tinut un scurt discurs in fata spectatorilor."Vreau sa va vorbesc putin despre iubita mea, despre Oana,…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au logodit, iar momentul cererii in casatorie a fost unul emoționant. Actorul s-a pus in genunchi in fața iubitei sale la finalul unei piese, chiar in fața publicului, și i-a pus marea intrebare. Emoționata, Oana a spus ”DA”.

- Vlad Gherman a cerut-o in casatorie pe Oana Moșneagu la finalul spectacolului „Imblanzirea Scorpiei”, pe care l-au jucat aseara la Palatul Mogoșoaia de langa București. Momentul a fost unul inedit, sub privirile colegilor actori, dar și in fața spectatorilor. Dupa doi ani de relație, Vlad Gherman și…

- Vlad Gherman a intampinat probleme de cum a ajuns in vacanța la Roma. Actorul a ramas fara telefon, dupa ce i-a fost furat la metrou. Pe rețelele de socializare, iubita lui, Oana Moșneagu a povestit cele intamplate.

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au pus pe jar fanii cu cea mai recenta imagine din vacanța. Postarea lor de la malul marii a strans o mulțime de reacții, cei mai multi intreband-o daca este insarcinata. Ce detaliu au observat cu toții

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu formeaza un cuplu de mai bine de un an, insa puțini știu faptul ca actorii se cunoșteau dinainte sa fie impreuna. Iata cum a inceput povestea lor de iubire, de fapt, dar și cine a facut primul pas.