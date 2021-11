Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Focșani va amenaja un Targ de Craciun in Piața Unirii unde vor fi invitați comercianți și producatorii locali din Vrancea. Consilierii locali au aprobat, ieri, proiectul municipalitații prin care a fost aprobat bugetul pentru amenajarea Orașelului Copiilor, a Targului de Craciun și a celorlalte…

- Programul manifestarilor organizate de Primaria Municipiului in centrul Ramnicului sub genericul ”Decembrie Magic” Primaria Municipiului Ramnicu Valcea a pregatit pentru ultima luna a anului 2021 o serie de manifestari grupate sub genericul ”Decembrie Magic”, ce se vor desfasura in Scuarul Mircea cel…

- Targul de Craciun din centrul Sibiului se va deschide vineri, doar pentru cei care au certificat verde, au anuntat, miercuri, organizatorii. Evenimentul va avea loc in interiorul unui perimetru inchis, care va permite verificarea. In cazul copiilor sub 12 ani, accesul se va face doar insoțiți de…

- Restricțiile de 1 Decembrie, Craciun și Revelion. Petrecerile publice din noaptea de Anul Nou trebuie sa se incheie la ora 21,00 Anul acesta spunem „La multi ani” de Revelion la ora. 20.59. Pentru ca toate petrecerile trebuie sa se incheie la ora 21,00. Asta a decis astazi Comitetul National pentru…

- Evenimentul ”Zilele Recoltei” a ajuns la cea de-a zecea editie, iar ramnicenii sarbatoresc roadele toamnei pe 2 si 3 octombrie, in Scuarul Mircea cel Batran. In organizarea Primariei municipiului, sarbatoarea traditionala a toamnei la Ramnicu Valcea – ”Zilele Recoltei” – a ajuns la cea de-a zecea editie…