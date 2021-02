Unde a greșit Nicușor Dan Nicușor Dan a ajuns in atenția bucureștenilor dupa ce s-a luptat ca activist cu o serie de dezvoltatori imobiliari, cu administrația și cu „golanelile” acestora, ca sa-l citez. Acum, se vede in rolul administratorului unui oraș mare și abulic. Și face greșeli! Aproape nimic nu merge in București. De la traficul innebunitor, la transportul in comun, cu datorii și ținut in viața prin subvenții și sabotat de proprii șefi, angajați și potențiali clienți – ca sa fac o paranteza – cand injurați autobuzul pe care-l așteptați de 20 de minute, gandiți-va ca e blocat undeva in trafic, de gramada de mașini… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

