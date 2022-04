Unde a fost văzută Alina Kabaeva, iubita lui Putin, după ce a dispărut din Elveția Dupa o lunga absenta, in care se zvonea ca se ascunde in Elvetia impeuna cu copiii, Alina Kabaeva, iubita lui Putin a fost fotografiata la Moscova, unde se pare ca s-a refugiat, din cauza restricțiilor luate de statele occidentale impotriva Rusiei, dar și a apropiaților președintelui rus, dupa declanșarea conflictului din Ucraina. Alina, care are 38 de ani si este caștigatoarea medaliei de aur la Jocurile Olimpice, a fost vazuta la o repetiție de gimnastica ritmica pentru juniori la Moscova. Apariția ei a dat frau liber speculațor legat de faptul ca ar folosi același chirurg estetician ca și Putin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

