- Maria, studenta din Iași data disparuta, a fost gasita la aproape doua saptamani de cand a plecat de acasa. Tanara se afla in Republica Moldova, iar in prezent este alaturi de familie care a cautat-o disperata in toate aceste zile. Deși este in siguranța și spune ca nu a pațit nimic, nu se știe ce a…

- Maria, studenta de la Facultatea de Litere din cadrul “Universitatii Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, care era data disparuta, a fost gasita in Republica Moldova. Ea este teafara, iar parintii ei au fost informati sa vina sa o preia. “Astazi, 23 mai a.c., tanara a carei dispariție a fost sesizata la data…

- Azi-noapte, dupa ce a fost gasita, tanara a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, unde a marturisit ca este "complet teafara și nevatamata" și ca nu i s-a intamplat "absolut nimic rau" pe toata perioada dispariției sale. De asemenea, a ținut sa mulțumeasca tuturor oamenilor pentru implicarea lor."Buna!…

- Studenta de Litere Maria Constantin Gheorghiu era disparuta de pe data de 9 mai, iar a doua zi parintii ei au reclamat faptul la Politie. Jurnalistii ZdI au aflat detalii exclusive despre traseul fetei. Chiar in acea zi, fata ajunsese in Bucuresti, unde si-a vandut telefonul si laptopul, apoi in zilele…

- Tanara a facut o postare pe Facebook unde asigua cunoscutii ca este teafara. "Buna! As vrea sa va spun ca sunt bine, m-am revazut astazi cu familia mea si nu mai sunt cautata de politie. Nu mi s-a intamplat absolut nimic rau, sunt complet teafara si nevatamata. Apreciez implicarea voastra in gasirea…

- O studenta de la Facultatatea de Litere din Iași e cautata de familie dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Rudele cred ca fata este in pericol. Tanara a fost data in urmarire naționala, potrivit stirileprotv.ro.Maria Gheorghiu (20 de ani) a disparut de acasa marți, 9 mai, dupa ce și-a…

- Maria este studenta la Facultatea de Litere și, conform detaliilor oferite de oamenii legii pana in acest moment, inainte de a disparea, Maria i-ar fi spus unei prietene ca ”va lipsi o perioada”.Poliția cere ajutorul cetațenilor pentru a da de urma tinerei.Cand a plecat de acasa, Maria purta un pardesiu…

