Undă verde pentru construcția metroului din Cluj. Cât costă și ce traseu va avea Suspendat in luna august, din cauza bugetului subdimensionat, proiectul metroului și trenului metropolitan ce deservește șase localitați și municipiul Cluj – Napoca poate fi reluat, odata cu reaprobarea indicatorilor tehnico-economici. Guvernul se pregatește sa adopte o Hotarare de modificare a plafonului financiar estimat in cazul proiectului „Tren metropolitan Gilau – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida” – ce include magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legatura dintre acestea. Componenta 1. Noua valoare totala a investiției este estimata la 13,7 miliarde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

