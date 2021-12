Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, senatorul democrat Joe Manchin a anuntat ca nu poate sustine proiectul “Build Back Better” (BBB), care ar fi extins sprijinul social si combaterea schimbarilor climatice. ”Daca Build Back Better nu va deveni lege, redresarea economica va fi vulnerabila la stagnare daca vom suferi un alt val…

- In Israel a inceput al cincilea val al pandemiei de COVID 19, provocat de varianta foarte contagioasa Omicron a coronavirusului, a declarat duminica, 19 decembrie, premierul Naftali Bennett, transmite Reuters.Intr un mesaj televizat, Bennett a spus ca Israelul a reusit sa castige timp prin adoptarea…

- Noua varianta Omicron a coronavirusului se raspandeste rapid in Spania, unde in capitala Madrid reprezinta deja 30% din noile cazuri de COVID-19, potrivit presei spaniole citate vineri de Reuters. Acest procent este de circa 25% in metropola turistica Barcelona, responsabilii sanitari estimand…

- Marea Britanie a raportat marti 59.610 cazuri de Covid-19, cele mai multe de la inceputul lunii ianuarie, confruntandu-se, potrivit premierului Boris Johnson, cu ”un val” de infectii cu varianta Omicron, potrivit datelor oficiale, transmite Reuters. Numarul infectiilor noi de Covid-19 este…

- Presedintele american Joe Biden a declarat duminica stare de dezastru federal major in statul Kentucky, lovit vineri de o serie de tornade ucigase, deschizind astfel calea pentru ajutor federal suplimentar, a transmis Casa Alba intr-un comunicat, informeaza Reuters. Potrivit Casei Albe, persoanelor…

- Europa a depasit vineri 75 de milioane de cazuri de coronavirus, potrivit Reuters, in timp ce regiunea se pregateste pentru noua varianta Omicron, in conditiile in care spitalele din unele tari sunt deja solicitate de valul actua

- Sondajul publicat marti de Conference Board arata ca americanii sunt mai putin interesati sa cumpere o locuinta sau bunuri importante, precum vehicule sau aparatura electrocasnica, in urmatoarele sase luni. Dar consumatorii sunt mai optimisti in privinta pietei muncii, diferenta dintre numarul celor…

- Riscurile ca noua varianta africana a Covid-19 sa afecteze activitatile economice reduc probabilitatea de majorare a dobanzilor de catre bancile centrale, anul viitor, ceea ce poate afecta dolarul si alte monede, pentru care asteptarile erau mari in acest sens, transmite Reuters. Pietele monetare…