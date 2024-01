Stiri pe aceeasi tema

- SUA intenționeaza sa utilizeze aerodromuri din trei țari din Africa de Vest pentru a desfașura drone. The Wall Street Journal (WSJ) a aflat acest lucru de la oficiali americani și africani. {{723342}}"SUA se afla in discuții preliminare pentru a permite dronelor de recunoaștere neinarmate ale SUA sa…

- Un veto spus intrarii Ungariei in Schengen afecteaza in egala masura candidatura Romaniei, cele doua tari fiind luate in considerare impreuna pentru aderarea la spatiul european de libera circulatie, noteaza agențiile internaționale, citate de Agerpres. Guvernul olandez isi ridica veto-ul fata de aderarea…

- Ministrul de interne finlandez a inchis trei puncte de trecere a frontierei - lasand deschis doar unul singur la granița de 1.340 km cu Rusia - dupa ce Helsinki a acuzat Kremlinul ca a impins solicitanții de azil la granița in ultimele saptamani, potrivit The Guardian.Solicitanții de azil provin dintr-o…

- Guvernul olandez a alocat o suma suplimentara de 2 miliarde de euro ca ajutor militar pentru Ucraina in 2024, ministrul apararii, Kajsa Ollongren, prezentand acest lucru ca fiind un semn al sprijinului de neclintit pentru razboiul Kievului impotriva Rusiei, scrie vineri Reuters, informeaza AGERPRES…

- Statele baltice doresc ca Uniunea Europeana sa depuna eforturi mai mari pentru a se asigura ca planul UE privind livrarea de munitie catre Ucraina nu va esua, relateaza dpa, preluata de Agerpres. Statele UE au luat decizia de a livra Ucrainei 1 milion de proiectile pana in martie 2024 pentru a-i sustine…

- In ultimele 24 de ore, rușii au efectuat 16 bombardamente ale teritoriilor de granița și așezarilor din regiunea Sumi, transmite administrația militara ucraineana. De asemenea, peste noapte, rușii au atacat și regiunile Nikolaev și Poltava. In total, pe front, in ultima zi, au avut loc 36 de batalii.…

- Țarile UE și-au redus drastic dependența de combustibilii fosili rusești, in ultimul an, se arata in raportul Comisiei Europene privind starea uniunii energetice in 2023. Mai ales dupa invadarea Ucrainei, au scazut și scad in continuare importurile de carbune, petrol și gaze. Raportul arata ca UE a…

- Erdogan a trimis parlamentului turc Protocolul de aderare a Suediei la NATO pentru ratificare, informeaza Rador Radio Romania.Premierul suedez Ulf Kristersson și secretarul general al NATO, Iens Stoltenberg, au salutat ieri decizia președintelui Recep Tayyip Erdogan de a aproba Protocolul de aderare…