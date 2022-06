Stiri pe aceeasi tema

- Dupa sase ani de lucrari de renovare, se redeschide Casa Universitarilor. Anuntul a fost facut de Tudorel Toader, rectorul UAIC pe pagina lui de Facebook. "Pregatim momentul inaugurarii CUI ! In septembrie 2016, incepeam demersurile pentru consolidarea si restaurarea Casei Universitarilor/CUI, moment…

- Dana Budeanu a vizitat Iasul si a fost incantata de curatenia pe care a descoperit-o in oras, astfel ca a dorit sa impartaseasca impresiile si cu fanii sai. “Va urez o duminica binecuvantata. Salutari din Iasi. Eu sunt din Constanta. Va urmaresc non stop si pe aplicatie si oriunde. Am ramas impresionata…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a revizuit in scadere la 2,9% estimarea de crestere a economiei romanesti pentru acest an, de la 4,3% cat previziona anterior. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a publicat noua prognoza de crestere economica pentru 2022. Noua crestere economica anticipata de guvern este de 2,9%, fata de 4,3% in prognoza de iarna, in scadere cu aproape 70%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Aproape 1000 de cladiri rezidențiale au fost distruse in Harkov, a anunțat primarul orașului ucrainean. Aproximativ 1.000 de cladiri rezidențiale au fost distruse in Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, a declarat, miercuri, primarul Ihor Terehov, potrivit CNN. Orașul, care este considerat…

- Ministerul Apararii din Rusia a publicat marți (22 martie) imagini video in care a aratat cum un convoi de aprovizionare militara traverseaza o zona din regiunea Ucrainei, Harkov. Reuters nu a putut verifica in mod independent filmarile. Ministerul Apararii a spus ca vehicule ucrainene avariate sau…

- Un student de la Facultatea de Litere din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi doreste sa isi puna cortul in fata Corpului A al institutiei de invatamant superior incepand de astazi in semn de protest pentru trecerea fortata la invatamantul "on site" de la cursurile online. Studentul este…

- Armata ucraineana a reușit sa reziste incercarilor trupelor rusești de a intra marți in orașul Harkov, potrivit guvernatorului regional, citat de Sky News. Oleh Synehubov a declarat ca Ucraina a zadarnicit o operațiune planificata cu 120 de parașutiști ruși in apropierea graniței. Aceștia au aterizat…