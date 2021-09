Stiri pe aceeasi tema

- Primul meci al intalnirii s a disputat in Ungaria, iar astazi, la Constanta, s a jucat returul.Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta s a calificat in turul doi preliminar al competitiei continentale European League, dupa ce a trecut in turul intai preliminar de formatia maghiara Csurgoi…

- Formația maghiara Moby Dick, una din cele mai cunoscute trupe de trash metal din țara vecina va susține un concert extraordinar in data de 3 septembrie la Arad in cadrul celei de-a treia ediții a Flex Fest, eveniment ce va avea loc pe ștrandul Neptun din orașul vecin. Trupa a luat nastere in 1990 in…

- Optsprezece refugiați din Afganistan și Nepal au fost identificați la punctele de trecere din Varșand, Nadlac și Borș.Migranții erau ascunsi in patru camioane de marfa, in incercarea de a trece frontiera in Ungaria. In data de 16.08.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Varșand, judetul Arad, s-a…

- Peste 20 de migranti au fost prinsi, in ultimele 24 de ore, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, prin judetul Arad, fie ascunsi in camioane, fie mergand pe jos pe camp. In doua camioane conduse de un bulgar si un grec, care transportau mobilier si aluminiu pentru firme din Germania si…

- Transportatorii critica decizia autoritatilor de a-i pune in carantina pe soferii de camioane la intrarea in tara, daca nu sunt vaccinati, aratand ca in acest fel soferii romani vor ”ingrosa” randul somerilor sau vor emigra. “Guvernul distruge cu buna stiinta una dintre putinele industrii in care Romania…

- Suspectul este banuit ca a folosit carburant pentru a provoca incendiul. Ancheta va stabili exact cum s-a petrecut totul.Barbatul are antecedente, el a mai dat foc unui grajd de animale in trecut și a fost arestat la domiciliu la vremea respectiva.Peste 60 de pompieri militari din cinci subunitati ale…

- Uniunea Europeana este distrusa tocmai de cei care acum vor sa o protejeze de Ungaria, a declarat presedintele Parlamentului Ungariei, duminica, intr-o emisiune a postului public ungar Radio Kossuth. Laszlo Kover a vorbit despre starea actuala a UE si a spus ca "unor politicieni occidentali cu mult…

- In aceasta dimineața au avut loc 157 de percheziții in municipiul Arad și in alte 8 județe la un grup infracțional organizat, specializat in contrabanda cu țigarete și spalare de bani. In cauza s-a reținut faptul ca, in cursul anului 2017, in municipiul Arad a fost constituit un grup infracțional organizat,…