Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 28 august 2023, la ora 18:34:42 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Oltenia, județul Gorj, un cutremur slab, de intensitate I, cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 12.5 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 16km V de Targu Jiu, 62km NE de Drobeta-Turnu Severin,…

- Un cutremur slab s-a produs in dimineața zilei de luni, 28 august, in Romania. Din primele informații venite de la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 08:36, in Oltenia, Gorj. Seismul a avut magnitudinea 2.2 și s-a produs la adancimea…

- In contextul cutremurului cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter, care a avut loc in zona Olteniei cu doar o zi in urma, Marmureanu a adus in discuție importanța ințelegerii fenomenului seismic și a impactului acestuia asupra diverselor regiuni ale țarii. Marmureanu a subliniat ca exista diferențe…

- Cutremur in Romania, noaptea trecuta, cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter Un nou cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter a avut loc in Romania, in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 00:39. Potrivit INFP, cutremurul mediu cu magnitudinea de 4.5 s-a produs la adancimea…

- Cutremur in Romania. Un seism de 4,6 s-a produs in Oltenia, Gorj, in noaptea de duminica spre luni. Seismul a fost inregistrat la ora 00:39.Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la o adancime de 10 km.Cutremurul s-a produs la 7 km N de Targu Jiu, 72 km NE de…

- Ministrul Sebastian Burduja a declarat ca CE Oltenia și CE Hunedoara nu sunt competitive in piața. Reacția a venit imediat, chiar din Gorj. Deputatul Radu Miruta, presedintele USR Gorj, l-a contrazis pe pe ministrul Energiei, Sebastian Burduja, care a afirmat, la TVR, ca CE Oltenia si CE Hunedoara nu…

- Un cutremur de 4,2 grade pe scara Richter s-a produs duminica, 30 iulie, la ora 7.20, in zona Vrancea, județul Buzau, a informat Institutul Național pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut adancimea de 121,1 kilometri.„In ziua de 30.07.2023, 07:20:07 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica…

- Un cutremur de magnitudine slaba a avut loc, luni spre marți noapte, in Romania.Cutremurul s-a produs la ora 3:40 dimineața, in Oltenia, Gorj, și a avut magnitudinea de 2,3.Seismul a fost inregistrat o adancime de 13,5 kilometri, conform INFP.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 20km…