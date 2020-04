Un weekend cu inconfundabilul David Lynch, pe TIFF Unlimited

Stiri pe aceeasi tema

- TIFF Unlimited, platforma de streaming a Festivalului Internațional de Film Transilvania, vine cu o selecție de filme accesibile gratuit și cu propunerea de a transforma serile de weekend in care #StamAcasa, in aceasta complicata perioada de izolare sociala, in evenimente cu premiere de cinema online.…

- „Daca tot #stamacasa, macar sa intram in CaranTIFF! Nu credeam acum fix 1 an ca ideea de a face o platforma de streaming a festivalului TIFF, adica TIFF Unlimited, va fi atat de actuala. O gandisem ca pe un loc unde filmele wow din cei 18 ani de TIFF, precum si alte bijuterii de filme care se gasesc…

- Primaria Municipiului Constanta prin Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada" va invita in acest weekend la film, in sala mare a Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin".Pelicula "Colectiv" revine in sala de cinema in aceasta seara, de la ora 18:00. Filmul regizat…

- Madalina Ghenea a decis, in ultimul moment, sa-și anuleze intalnirile cu publicul din Romania, la proiecțiile speciale ale „Urma”, primul film romanesc in care joaca, din cauza masurilor de protectie impotriva epidemiei de coronavirus.Madalina Ghenea a considerat ca este cea mai prudenta alegere, in…

- Asociațiile de cultura au cerut peste 39,8 milioane de lei de la bugetul local, în condițiile în care bugetul oferit de municipalitate este de aproximativ 12,6 milioane de lei. ONG-urile care au solicitat cele mai mari sume de la buget sunt: – Asociația…

- Regizorul Radu Jude este primul roman care va fi prezent la Festivalul International de Film de la Berlin cu trei productii, informeaza un comunicat de presa. Filmele "Tipografic majuscul" si "Iesirea trenurilor din gara", regizate de Radu Jude (cel de-al doilea in colaborare cu Adrian Cioflanca, istoric…

- Filmele „La cutite/ Knives Out”, „Blestemul/ The Gudge”, „Printesa, «condurii rosii» si cei 7 pitici/ Red Shoes and the Seven Dwarfs” si „Cats” au debutat in top 10 al box office-ului romanesc in primul weekend al anului 2020 potrivit news.ro„La cutite/ Knives Out”, in care un detectiv investigheaza…