Stiri pe aceeasi tema

- S.C. CINMED S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Amplasare statie de epurare” propus a fi amplasat in comuna Agas, sat Cotumba, nr. 293, judetul Bacau. Informatiile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Material de opinie de Iulia Antonie, Deloitte Central Europe Privacy Leader, și Silvia Axinescu, Senior Managing Associate la Reff & Asociații|Deloitte Legal Hotararea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), prin care a declarat nul acordul care permitea transferul de date cu caracter personal…

- Donald Trump a retras oficial Statele Unite ale Americii din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), anunța CNN.UPDATE 8 iulie, ora 7.05: Joe Biden a declarat ca va anula decizia presedintelui Donald Trump, daca va caștiga alegerile prezidențiale.Retragerea Statelor Unite din OMS va intra in vigoare…

- Statele Unite se angajeaza sa foloseasca toate resursele disponibile de aplicare a legii pentru a ajuta autoritatile romane sa puna capat 'rusinii' traficului de persoane, a declarat, vineri, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman. El a spus ca raportul Departamentului…

- Ploile din ultima perioada au dus la creșterea cotei apei in lacul Colibița. Timp de 19 ore s-a golit incontinuu apa, și uzinarea nu se va opri pentru alte 48 de ore. ”E mare apa, dar situația e sub control” asigura autoritațile. Județul nostru s-a aflat ieri sub cod portocaliu de ploi și roșu de inundații.…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), impreuna cu Institutul de Economie Circulara și Mediu “Ernest Lupan” și in parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, Ministerul Afacerilor Externe și Federația Asociațiilor Companiilor de Utilitați din Energie, a organizat, in data…

- Institutul Național de Statistica anunța ca salariul mediu net in aprilie a scazut la 3.182 de lei, dupa o reducere a salariilor in cele mai multe ramuri ale economiei. Cele mai mari scaderi ale caștigului salarial mediu net s-au inregistrat in transporturi aeriene (29,1%), in industria tutunului (22,8%).…

- Una din ideile de relansare economica se refera la un fond de investiții, „pe model polonez”, a spus premierul Ludovic Orban , la B1 TV. Numai ca aceasta noua construcție nu este dupa modelul PSD, celebrul Fond Suveran de Investiții. „Nu ma refer aici la acea varianta propusa de PSD, care insemna, de…