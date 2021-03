Un vulcan din Islanda a erupt după 780 de ani. Activitatea seismică și vulcanică este foarte intensă – VIDEO Mii de oameni au fost ingroziți de erupția violenta a vulcanului care s-a trezit la viața dupa opt secole. Ultima erupție a vulcanului situat la aproximativ 40 de kilometru de capitala islandeza Reykjavik a fost in anul 1240. Erupția vine dupa ce zeci de mii de cutremure au avut loc in ultimele saptamani in apropierea […] The post Un vulcan din Islanda a erupt dupa 780 de ani. Activitatea seismica și vulcanica este foarte intensa - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

