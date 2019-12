Un volum din saga Harry Potter, semnat de J.K. Rowling si achizitionat cu un penny, a fost vandut la licitatie in schimbul sumei de 2.300 de lire sterline, informeaza Press Association.



Un exemplar din prima editie a ''Harry Potter And The Chamber of Secrets'' (''Harry Potter si Camera Secretelor'') a fost pus in vanzare joi in cadrul unei licitatii organizate de Hansons Auctioneers la Bishton Hall, in comitatul Staffordshire



Potrivit casei de licitatii, volumul a ajuns in posesia unui cumparator international privat.



Mark Cavoto…