- Presedinta Maia Sandu a publicat sambata un videoclip in care invita cetatenii sa participe la Adunarea „Moldova Europeana", care va avea loc pe 21 mai, in Piata Marii Adunari Nationale, scopul fiind de a transmite mesajul ca moldovenii isi vad viitorul in UE, in conditiile in care Chisinaul si-ar dori…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, a fost surprins ieri intr-o ipostaza inedita: facand curațenie in birou cu ajutorul unui aspirator. Primarul comunei Șuletea, Ciprian Tamaș, l-a fotografiat și a pus imaginea pe Facebook, acolo unde edilul a precizat ca acțiunea avea loc…

- Circulatia camioanelor va fi este interzisa in zilele de duminica si luni, in anumite intervale orare, pe Autostrada Soarelui și doua drumuri naționale.CNAIR anunta ca traficul vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone altele decat cele destinate exclusiv transportului…

- Prima luna de primavara a oferit un adevarat spectacol in Munții Rodnei. Numeroase animale care-și au habitatul in munți au fost surprinse de camerele video montate. A trecut prima luna și jumatate din anotimpul Primavara. In Munții Rodnei, animalele salbatice au ”revenit” la viața, umbland din loc…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 14 aleși locali, dupa cum urmeaza:PROTEASA ALEXANDRU CONSTANTIN, Vicepreședinte al C.J. Timiș și fost Consilier local in…

- Un turist american aflat in Romania a fost atat de impresionat de ceea ce i s-a intamplat intr-un restauranr din Sibiu incat a fost podidit de lacrimi. El a fost foarte surprins de gestul unei familii de romani cu care s-a intalnit prima data. Emoționat, barbatul a explicat intr-un clip postat pe…

- Dupa ce zilele trecute, specialiștii SAAB au verificat echipamnetele pentru a face reglajele necesare, astfel incat vizibilitatea sa fie perfecta, in conditii meteorologice diferite, la Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav, in perioada urmatoare se va verifica procedura de zbor. Președintele Consiliului…