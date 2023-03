Stiri pe aceeasi tema

- Primaria a emis mai multe autorizatii de desfiintare a 13 constructii care se afla in zona din spatele Catedralei Mitropolitane, intre strazile Arh. C.M. Cantacuzino si Petru Movila. In aceasta zona, Mitropolia Moldovei si Bucovinei (MMB) are in plan extinderea Ansamblului Mitropolitan. Constructiile…

- Guvernul a aprobat, miercuri, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 2.115.900 lei pentru sprijinirea a 504 familii si persoane singure, care fie se afla in situatii de necesitate in urma unor incendii, inundatii sau accidente, fie au probleme grave de sanatate sau…

- ”Este un caz obișnuit, chiar daca apare acum spectaculos, are parte de mai multa atenție. Se refolosesc materiale sanitare de unica folosința și pe alte proceduri. (...) In anul 2018, o ancheta (jurnalistica n.R.) arata faptul ca pentru o operație de cataracta, in trei spitale mari din Romania se refoloseau…

- Surpriza de proporții intr-o disputa religioasa care a ajuns sa fie tranșata in instanța. Caterisit de Mitropolia Moldovei și Bucovinei (MMB), fostul preot Ioan Ungureanu de la Parohia „Schimbarea la Fața a Domnului” din satul Schit Orașeni, comuna Cristești, a fost achitat de magistrații Judecatoriei…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei, prin Sectorul educational al Arhiepiscopiei Iasilor, a anuntat ca urmeaza sa organizeze interviuri in toata Moldova pentru acordarea binecuvantarii, mai exact – al avizului cultului – celor care vor sa predea disciplina Religie ortodoxa.

- In ziua de 26 decembrie, la ora 09:47:10 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 106km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 72km E de Brasov, 76km NE de Ploiesti, 118km S de Bacau, 118km V de Braila,…

- Comisia zonala a monumentelor istorice a avizat favorabil proiectul propus Mitropolia Moldovei si Bucovinei privind demolarea a 10 constructii din zona din spatele Catedralei, acolo unde MMB are initiat un proiect de extindere a ansamblului mitropolitan. Proiectul urbanistic a fost initiat in 2017,…