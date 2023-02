Stiri pe aceeasi tema

- GHINION… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat de 35 de ani, cu cetațenie romana și R. Moldova, care a fost depistat conducand un ansamblu de vehicule, deși permisul de conducere valabil deținut nu ii dadea dreptul. Pe…

- NU PENTRU UE!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. Astfel, acesta, in data de 22 ianuarie a.c., in jurul…

- TUPEU!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui cetațean din R. Moldova care a fost depistat conducand un autoturism, deși nu deținea permis de conducere valabil pentru nicio categorie de autovehicule. Mai precis, pe 06 ianuarie…

- PRINS Politistii de frontiera din cadrul Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetatenie R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, desi nu a obtinut niciodata acest drept. In data de 03 ianuarie a.c., in jurul orei 11.00, in Punctul…

- TUPEIST CU “ȘTAIF”… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu dubla cetațenie, romana și Republica Moldova, care intenționa sa introduca in țara peste 8.000 de pachete de țigari de contrabanda, plus bautura cat cuprinde,…

- INGENIOS… DEGEABA!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie romana și R. Moldova, care intenționa sa transporte in R. Moldova un autoturism marca Rover dezmembrat, care figureaza in bazele de date ca fiind…

- DE BELEA… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetațenie Republica Moldova, care a fost depistat conducand un autovehicul, deși nu avea acest drept. Avand tupeu mai mult decat prevede legea, in ziua de 24 noiembrie…

- PRINS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un cetațean armean care a incercat sa treaca ilegal frontiera de stat, prezentand la controlul de frontiera un pașaport fals. Astfel, in data de 19 noiembrie a.c., in jurul orei 01.30,…