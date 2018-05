Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile medicale au declarat cod rosu de canicula in orasul Karachi din sudul Pakistanului, dupa ce temperaturile au trecut de 40 de grade Celsius si, chiar daca orasul se afla intr-o regiune de coasta, nu se mai inregistreaza nicio adiere de vant, conform DPA."Le-am solicitat spitalelor,…

- Cel putin 74 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite in urma unor puternice furtuni de nisip produse in ultimele doua zile in nordul Indiei, informeaza BBC News Online. Furtunile de nisip au lovit statele Rajasthan si Uttar Pradesh, situate in nordul Indiei, distrugand…

- Cel care a comis atacul din Toronto, Canada, urmeaza sa fie prezentat instanței judiciare marți. Barbatul de 25 de ani, Alex Minassian, a lovit cu mașina mai mulți pietoni, in mod intenționat, cauzand ...

- Cel putin 35 de persoane au fost ranite, doua fiind in stare grava, in urma coliziunii intre doua trenuri de metrou, in orasul german Duisburg, au anuntat marti dupa-amiaza autoritatile regionale. 35 de persoane au primit ingrijiri medicale, iar 22 au fost transportate la spital, doua fiind in stare…

- Cel putin doua persoane, inclusiv un politist, au murit, iar alte patru au fost ranite, sambata, dupa ce o masina a explodat in orasul egiptean Alexandria, a relatat agentia nationala MENA.

- ''Doua lovituri aeriene au vizat piata. Echipa noastra a scos de sub daramaturi 20 de corpuri neinsufletite, dar sunt mai multe'', a declarat Mustafa Al-Haj-Yousef, din echipa ''Castile Albe''. La randul sau, OSDO a indicat ca avioane, despre care se crede ca erau rusesti, au bombardat orasul…

- Conform Reuters, alte patru persoane au fost ranite in urma incendiului, a anuntat agentia nationala de presa APA. Serviciile de interventie au reusit sa stinga focul, iar situatia se afla sub control. Potrivit agentiei Xinhua, incendiul a avut loc in districtul Khatai al capitalei…