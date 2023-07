Stiri pe aceeasi tema

- In vestul, sudul și estul țarii este cod galben de canicula. Temperaturile maxime vor fi incadrate intre 33 și 36 de grade, posibil 38.Ieri, temperaturile au scazut considerabil, pana la maxime de 33 de grade. Astazi, vor fi maxime de 37-38 de grade la umbra, in sudul Olteniei. Și in Capitala, maximele…

- Un al treilea val de canicula va lovi Romania: Temperaturile la umbra vor ajunge pana la 40 de grade Celsius Un al treilea val de canicula va lovi Romania: Temperaturile la umbra vor ajunge pana la 40 de grade Celsius Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, anunța faptul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța un al treilea val de canicula in Romania. Urmeaza un weekend de coșmar, cu temperaturi resimțite de corpul uman de 45 – 46 de grade Celsius. Romania se va confrunta cu al treilea val de canicula: ANM anunța ca temperaturile resimțite ajung la 46 de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat astazi avertizarile meteo ce vizeaza mai multe judete din tara. Potrivit ANM a fost emis un cod galben de instabilitate atmosferica valabil in intervalul 19 iulie, ora 12:00 ndash; 20 iulie, ora 10:00In intervalul mentionat, la inceput in Banat, iar…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis ieri, pe 10 iulie, o avertizare de canicula valabila pana vineri, pe 14 iulie. Se vor atinge temperaturi de 37 de grade. Si Dobrogea este afectata. Luni, valul de caldura si canicula vor cuprinde Banatul si Oltenia, iar in zilele urmatoare se vor extinde…

- Meteorologii au emis luni o informare care intra in vigoare la ora 10.00 și va fi valabila pana vineri la ora 21.00, anunțand un val puternic de canicula, cu temperaturi de pana la 37 de grade. Luni, valul de caldura și canicula vor cuprinde Banatul și Oltenia, iar in zilele urmatoare se vor extinde…

- Romania va fi lovita de un val de canicula! Temperaturile vor ajunge si la peste 30 de grade in urmatoarele zile, insa nu scapam nici de ploi sau vijelii in unele zone ale tarii. Directorul Agenției Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a prezentat in direct la Antena 3 CNN, prognoza meteo in urmatoarele…

- Meteorologii au emis o avertizare privind noi episoade de ploi torențiale, furtuni puternice și chiar grindina, pentru urmatoarele doua zile. „Vorbim de instabilitatea atmosferica atat in aceasta dupa amiaza cat și in urmatoarele trei zile. La momentul acesta nu avem un mesaj de atenționare meteorologica…