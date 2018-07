Un urs polar a atacat un om pe o insulă din arhipelagul Svalbard Un om a fost ranit sambata in urma unui atac al unui urs polar produs pe o insula din Arhipelagul Svalbard, la nord de coastele Norvegiei, transmite DPA. Atacul s-a produs cand un grup de turisti de pe un vas de croaziera, MS Bremen, a debarcat pe una dintre cele mai nordice insule ale arhipelagului de pe un vas mai mic. Persoana ranita de atacul ursului se afla in stare stabila. Nu au fost oferite detalii despre identitatea persoanei ranite, daca este vorba despre unul dintre turisti sau un membru al echipajului. Ranitul a fost transportat la spitalul din Longyearbyen, cea mai mare asezare din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

