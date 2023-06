Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Alex Pop, care a ajuns la Oțelul , un alt unirist a facut pasul in Superliga Romaniei. Unirea Dej a reușit o noua realizare importanta: transferul lui Angelo Cocian in Superliga Romaniei, la FC Voluntari. Astfel, mijlocașul care in tricoul alb-albastru a marcat 9 goluri in ediția trecuta a Ligii…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a anunțat, azi, transferul atacantului Alex Pop la Oțelul Galați, in SuperLiga Romaniei. ”FC Unirea Dej și Oțelul Galați au ajuns la un acord privind transferul atacantului Alex POP (23 de ani) la echipa din SuperLiga Romaniei. Ii mulțumim lui Alex POP pentru tot ceea ce…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a remizat, scor 0-0, cu Poli Iași și a obținut a cincea remiza in Play-off-ul Ligii 2. Partida disputata ieri dupa-masa, de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal Dej a contat pentru penultima etapa a Play-off-ului. Lovitura de start simbolica a fost data de Ioan Zavalschi,…

- Dragoș Militaru (33), antrenorul Unirii Dej, a plecat cu un punct de la București, dupa 0-0 cu Dinamo. Antrenorul de 33 de ani spune ca are in continuare ca obiectiv un loc de baraj, deși nu știe inca 100% daca Unirea va putea juca in Liga 1: „Se așteapta rezultatele de la licențiere. Mai mult nu știu.…

- Președintele clubului Unirea Dej, Gabriel Magdaș, le-a transmis dinamoviștilor ca alb-albaștrii vin la București hotarați sa-și vanda scump pielea și sa lupte pana la capat pentru un loc de baraj pentru promovarea in Superliga. Contactat de Gazeta Sporturilor, oficialul Unirii Dej a precizat ca, din…

- Unirea Dej, echipa antrenata de Dragoș Militaru (33 de ani), a inregistrat o noua remiza in play-off-ul Ligii 2, 1-1 cu CSA Steaua pe teren propriu. Antrenorul ardelenilor a vorbit despre cum iși mobilizeaza jucatorii pentru un loc de baraj și despre duelurile ramase, cu Dinamo (d), Gloria Buzau (a),…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a fost cedat, scor 0-3 (0-2), in fața formației Dinamo București. Partida – care a contat pentru a doua etapa a Play-off-ului Ligii 2 – s-a disputat in aceasta dupa-masa, de la ora 16, pe Stadionul Municipal Dej. Lovitura de start simbolica a fost data de fostul capitan al…