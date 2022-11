Un ucigaș și-a așteptat 19 ani sentința cu moartea pentru a-i transmite soției sale „un legământ” Un ucigas condamnat la moarte, condamnat pentru ca a curmat viata mamei sale in timpul unei certuri, a asteptat 19 ani pentru a fi executat si pentru a rosti ultimele sale cuvinte infioratoare in directia sotiei sale. Un barbat care urma sa fie executat prin injectie letala le-a multumit colegilor detinuti pentru ca l-au ajutat sa isi "indrepte" viata si i-a spus sotiei sale ca o iubeste si ca nu vrea sa o paraseasca. A fost nevoie de 17 minute pentru ca Tracy Beatty, in varsta de 61 de ani, sa fie declarat mort la penitenciarul de stat din Huntsville, Texas. El a fost declarat mort la ora 18:39,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

