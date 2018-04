Un turist beat a urcat din greșeală un munte, în timp ce încerca să-și găsească hotelul Un turist estonian aflat in stare de ebrietate a urcat in mod accidental un munte din Alpii italieni, in timp ce incerca sa iși gaseasca hotelul. Omul a baut intr-un bar din Cervinia, o stațiune italiana din Valle d’Aosta, dupa care a hotarat sa plece spre hotel. Drumul spre hotel s-a transformat brusc intr-o mica escalada pe munte. Pavel nu a observat ca a luat pe drumul greșit decat cand se afla destul de sus pe munte. La ora 2.00 noaptea, turistul urca inca, in cautarea hotelului, a avut norocul sa dea peste un refugiu - un restaurant aflat undeva la o altitudine de… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

- Un turist estonian aflat in stare de ebrietate a urcat in mod accidental un munte din Alpii italieni, in timp ce incerca sa iși gaseasca hotelul.Un turist estonian cunoscut sub numele de Pavel a petrecut o noapte cel puțin interesanta in Alpii italieni.

