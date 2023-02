Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat vineri Ucraina ca maseaza trupe in apropierea Transnistriei si a afirmat ca va ‘replica’ oricarei ‘provocari’ militare ucrainene in aceasta regiune separatista prorusa a Republicii Moldova, transmit agentiile AFP si Reuters. ‘Nimeni sa nu se indoiasca: fortele armate ale Federatiei Ruse…

- Doi inculpati au fost condamnați de un tribunal din Rusia la trei ani si jumatate de inchisoare intr-o colonie cu regim strict, pentru ca au incercat sa saboteze o cale ferata in regiunea Belgorod, la granița cu Ucraina, a informat marți, 21 februarie, presa rusa, citata de Reuters. „Potrivit intentiei…

- Agentiile de informatii militare din Olanda au declarat luni ca Rusia pare sa se pregateasca pentru perturbarea si sabotarea infrastructurii critice offshore in partea olandeza a Marii Nordului, informeaza Reuters. "Infrastructura maritima vitala olandeza in Marea Nordului precum cabluri de internet,…

- Statele Unite ale Americii considera ca peninsula ucraineana Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal in 2014, ar trebui cel putin demilitarizata, iar Washingtonul sprijina atacurile ucrainene asupra unor tinte militare de pe acest teritoriu, a declarat subsecretarul de stat al SUA, Victoria Nuland,…

- Norvegia va trimite opt tancuri de lupta Leopard 2, de fabricatie germana, si alte echipamente militare Ucrainei ca ajutor in razboiul cu Rusia, a anuntat marti guvernul de la Oslo, informeaza Reuters . ”Este mai crucial decat oricand sa sustinem lupta Ucrainei pentru libertate”, a declarat prim-ministrul…

- Rusia si Belarusul au inceput luni exercitii militare comune, ceea ce starneste temeri la Kiev si in Occident ca Moscova s-ar putea folosi de aliatul sau pentru a lansa o noua ofensiva terestra in Ucraina, relateaza news.ro cu referire la Reuters si The Guardian.

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a negat joi ca recentele manevre militare din tara ar fi avut ca tinta Ucraina si a respins "teoriile conspiratiei" privind desfasurarile fortelor armate belaruse la granita, relateaza Reuters. Vorbind la o reuniune cu liderii militari, care a marcat sfarsitul…

- Rusia intentioneaza sa ofere Iranului componente militare avansate in schimbul a sute de drone, a declarat marti ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, anunța Reuters, potrivit Rador.