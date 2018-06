Stiri pe aceeasi tema

- Un tren de mare viteza, colorat cu alb si roz, are ca tema de design faimosul desen japonez si fenomen de marketing Hello Kitty, scrie BBC. Coloratul tren isi va incepe calatoriile dintre Osaka si...

- Japonia a hotarat sa opreasca exercitii de pregarire in vederea unui eventual atac din partea Coreei de Nord, in urma summitului intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, dezvaluir joi agentia Kyodo, scrie Reuters conform News.ro . Un reprezentant guvernamental a…

- Vitezomani exista nu doar pe sosele, ci si in Delta Dunarii. Drept urmare, Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a cumparat cu cateva mii de euro un pistol radar cu care spera sa-i prinda pe cei care isi conduc barcile cu viteza prin Delta. Acolo, viteza cu care se poate circula este cuprinsa…

- Aproximativ 880 de pasageri ai unui tren de mare viteza din Japonia au trait clipe de groaza sambata cand un individ inarmat cu un cutit a inceput sa atace calatorii. Doua tinere, de 26 si 27 de ani, au fost ranite grav, iar un barbat si-a pierdut viata, ucis de cutitul atacatorului.

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe si presedintele Chinei, Xi Jinping, au discutat vineri despre situatia din Peninsula coreeana intr-o convorbire telefonica, prima din istorie dintre liderii celor doua tari, scrie CNN.„Este pentru prima oara cand prim-ministrul Japoniei si presedintele Chinei…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, traficul este aglomerat pe Valea Prahovei, pe DN1 Ploiesti Brasov, in zona Comarnic pe sensul de urcare si in Busteni, pe ambele sensuri. Pe unele segmente de drum se circula in coloana, cu viteza redusa. Politistii recomanda soferilor sa fie…

- Coreea de Nord isi va alinia fusul orar celui al Coreei de Sud, cu treizeci de minute mai devreme, incepand de la 5 mai, in cadrul unui ”prim pas practic in vederea reconcilierii nationale si unitatii”, a anuntat luni presa publica din Nord, scrie Reuters. Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat…

- Fortele japoneze de autoaparare si-au prezentat, la sfarsitul saptamanii trecute, noua brigada de infanterie marina, ce are ca scop cresterea capacitatii militare a Japoniei de a asigura securitatea insulelor sale indeparatate, in special in Marea Chinei de Est.