- Mai mulți pasageri au murit sau au fost raniți duminica, 8 iulie, dupa ce un tren de calatori a deraiat la granița Turciei cu Grecia, din cauza unui pod prabușit, potrivit CNN Turk. Astfel, cinci vagoane au iesit de pe sina, in zona de nord-vest a Turciei, dar deocamdata nu exista un bilant oficial…

- Un tren cu elevi de la Scoala 195 din Capitala a ramas blocat in camp, langa Pascani, in judetul Iasi, de peste o ora. Cei 40 de copii mergeau intr o tabara in Moldova, cu trenul InterRegio care s a defectat. Reprezentantii CFR Calatori spun ca locomotiva s ar fi stricat din cauza unei fluctuatii de…

- Un tren a deraiat in Austria, marți dimineața, in apropiere de orașul St. Polten din estul țarii. Treizeci de persoane, adulți și copii au fost ranite in urma incidentului, scrie presa internaționala. Trei dintre victime au suferit rani grave și au fost transportate la spital, a anunțat o purtatoare…

- Accident feroviar grav in Kazahstan. Cel puțin un om a murit și cativa au fost raniți dupa ce trenul in care se aflau a deraiat. Mai multe ambulanțe si autospeciale ale pompierilor și polițiștilor au ajuns rapid la fața locului.

- MAE anunța ca numarul persoanelor decedate este 9, dar spune ca pâna în prezent doar patru sunt confirmate ca având cetațenie româna. Sunt „indicii” însa ca toate victimele ar fi cetațeni români. Politia maghiara confirma moartea a 9 pasageri din microbuz…

- Pasagerii vor avea in perioada iunie - octombrie 2018 legaturi feroviare directe intre Bucuresti si Salonic, Halkali/Istanbul si Sofia si retur, la preturi ce pornesc de la 30 euro, informeaza luni CFR Calatori.

- Trenul care circula pe ruta Timisoara - Resita a deraiat pe sectia de cale ferata Resita – Vasiova, a declarat purtatoru de cuvant al IGSU, Alina Moisoi, pentru Mediafax. In tren erau 12 persoane, dar niciuna nu a fost ranita. Traficul feroviar in zona este blocat, desfasurandu-se activitati…

- Un tren de calatori a deraiat in aceasta dimineata intre Resita si Timisoara, in dreptul garii Coltan. Trenul a deraiat din cauza alunecarilor de teren din zona, informeaza Antena3.ro. Nu sunt victime.Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA de Constanta ...