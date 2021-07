Un tren a plecat gol în vreme ce pasagerii așteptau la alt peron Un tren care circula pe ruta București – Buzau a plecat gol spre destinație dupa ce a fost tras la alta linie decat era așteptat, fara ca pasagerii sa fi fost anunțați. Trenul spre Buzau fusese anunțat ca va pleca de la linia 5, dar garnitura a tras la linia 8, fara ca pasagerilor sa le spuna cineva acest lucru, potrivit hotnews.ro. Prin urmare trenul a plecat gol la ora stabilita. Calatorii au aflat ca au pierdut trenul abia cand au cerut explicatii la biroul de informatii. Ca sa se revanșeze pentru gafa facuta, cei de la CFR Calatori le-au oferit acestora bilete gratuite la urmatoarele curse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

