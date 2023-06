Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii anunta ca, in urma amplelor actiuni care au avut loc la nivel national pentru destrucurarea unor retele, au fost retinute 97 de persoane, alte 35 fiind plasate sub control judiciar, informeaza News.ro. Anchetatorii au confiscat bani, arme si canditati importante de droguri.”La…

- Polițiștii brașoveni au depistat și ridicat 300 de grame de cannabis, sub forma de muguri, 97 de comprimate XTC, de diferite forme și culori, 100 de grame de amfetamina, 2 grame de cocaina, precum și mai multe grindere și ustensile, destinate consumului de droguri. De asemenea, au fost descoperiți și…

- O ancheta interna a fost deschisa la Poliția din Iași dupa scandalul in care este implicat vicepreședintele CSM, Daniel Horodniceanu. Anchetatorii vor sa afle cu ce au fost filmate imaginile video in care acesta ii amenința pe polițiștii care l-au oprit in trafic și cum au ajuns secvențele in spațiul…

- Astazi, polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzau, au efectuat nu mai puțin de 40 de percheziții domiciliare, in Buzau, Galați, Braila, Vrancea, Brașov și municipiul București, la persoane banuite de trafic de droguri…

- Procurorii DIICOT Constanta au gasit 2,460 kilograme de droguri de mare risc asupra unui barbat care voia sa le vanda la festivalul Sunwaves de la Mamaia. Individul a fost reținut duminica, 30 aprilie, pentru 24 de ore.Politistii si procurorii DIICOT Constanta au transmis ca „inculpatul a transportat,…

- TREI PIEȚE ONLINE , INCLUSIV din DIMBOVIȚA, folosite pentru DISTRIBUIREA de DROGURI AU FOST DESTRUCTURATE,dupa ce luni, 10 aprilie 2023, polițiștii și procurori The post TREI PIEȚE ONLINE , INCLUSIV din DAMBOVIȚA, folosite pentru DISTRIBUIREA de DROGURI AU FOST DESTRUCTURATE,dupa ce luni, 10 aprilie…

- Polițiștii au descoperit ca mai mulți oameni care au campat langa o localitate din Valcea aveau asupra lor droguri. Anchetatorii au ajuns in zona dupa ce localnicii s-au plans de comportamentul turiștilor.