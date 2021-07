Un tractor de 150.000 de euro va fi expus la Agronomie

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iași, fosta USAMV) va primi caravana emisiunii „ROMANIA VAZUTA DIN TRACTOR”- care va avea punctul de sosire din traseul desfașurat timp de trei luni, in zona Moldovei, chiar in curtea instituției de invațamant superior. Astfel,…

- Catwalk-ul impresionant, cu lungimea de 36 de metri, a prins viața vineri, 4 iunie 2021, in prima zi a Romanian Fashion Week, cel mai important eveniment de moda din țara, organizat la Iași. Pe scena care acopera un spațiu de 1.000 de metri patrați, zeci de modele au prezentat ultimele creații ale designerilor…

- "Dotarea spitalului nostru cu o ambulanta performanta, cu tehnologie de ultima generatie, destinata transportului neonatal este o normalitate pentru ceea ce inseamna actul medical de calitate si in siguranta. 25 - din serviciile medicale asigurate de catre Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor se extinde si la Iasi, unde va dezvolta unul dintre cele mai mari ansambluri rezidentiale din regiune, Greenfield Copou, proiect estimat la 130 milioane euro. Lucrarile vor incepe anul acesta, cu termen de finalizare in 2024, fiind…

- Doi tineri, absolvenți ai Universitații de Agronomie din Iași, și-au deschis o ferma in localitatea de unde provin – Bogdanița, județul Vaslui, pentru a crește legumele și fructele pe care le mancau atunci cand erau mici. Anca-Elena Ursu și Silviu Fogoroș, absolvenți ai USAMV Iași, sunt in cautarea…

- 9 mai 1877 – Ministrul de externe Mihail Kogalniceanu a declarat, in plenul Parlamentului, in numele guvernului, ca Romania rupe legaturile cu Turcia si se declara independenta. „In stare de rezbel cu legaturile rupte, ce suntem? Suntem independenți, suntem națiune de sine statatoare….Ce-am fost inainte…

- „Avem nevoie de suprafata generoasa de depozitare deoarece avem un sortiment mare de produse, pe care il dezvoltam in continuare. Astfel, pe lista noastra de planuri se afla un depozit nou, in zona Moldovei. Compania are deja terenul langa Iasi, acesta masoara peste 400.000 mp, iar suprafata construita…

- Cateva sute de persoane s-au adunat sambata dupa-amiaza in mai multe puncte ale Capitalei – in Piața Universitații, Piața Victoriei și la Obor, pentru a protesta fața de retricțiile impuse de autoritați pentru a limita raspandirea COVID-19. Grupurile de protestatari care au pornit din mai multe puncte…