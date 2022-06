Primaria Cumpana: 50 de locuri disponibile la After-school! Iata cand sunt inscrierile

Dosarele de inscriere se vor depune la sediul Centrului de ingrijire copii de tip After School, situat in comuna Cumpana, Str. Taberei, nr. 19 Primaria Cumpana a anuntat startul la inscrierea la after school pentru anul scolar 2022… [citeste mai departe]