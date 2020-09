Un tip foarte agitat In cabinetul unui medic ginecolog intra un tip foarte agitat. – Domnule doctor, nu stiu ce sa ma mai fac cu nevasta-mea, ca ramane gravida incontinuu…! – Pai, sa vedem…Ati incercat cu metoda calendarului? – Incercat, da’ tot ramane. – Dar cu pastile contraceptive? – Si asa ramane. – Dar cu prezervative? – Ramane. – Aha. Atunci, ultima solutie este sa nu mai dormiti cu ea… – Am incercat. Si tot ramane…! Articolul Un tip foarte agitat apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

- Un taran american si unul roman se intalnesc la un moment dat. Romanul il intreaba pe american:− Mai, tarane american, fermierule, spune-mi si mie cat pamant ai acolo la tine?− Mai tarane roman, spune americanul, eu ma urc dimineata in masina si tot merg, si merg, si merg pana seara. Si tot pe pamantul…

- Un tip a condus toata noaptea și mai are citeva sute de km de condus. Se oprește la marginea unui orașel, pune capul pe volan și se pune sa doarma. Abia ațipește cind ii bate cineva in geam. O tipa care facea jogging: – Nu știți cumva cat e ceasul? – E 6:20. – zise tipul morocanos și ațipește la loc.…

- – Nu mai exista deloc pasiune in relatia cu sotia mea… se plange un tip unui prieten. – De ce nu incerci sa aduci putin mister si intriga in viata ta? De exemplu, printr-o relatie extraconjugala? – Dar daca afla sotia mea? – Fii serios, sigur nu se va supara, traim in vremuri moderne, ce Dumnezeu! Du-te…

- Un nebun la aprozar: – Doua kg de cartofi, dar va rog sa impachetati fiecare cartof separat! Vanzatorul il serveste, apoi, cu o figura expresiva: – Altceva? – Trei kg de portocale, dar va rog sa impachetati fiecare portocala separat! Vanzatorul ii indeplineste dorinta, vizibil nemultumit. Omul se mai…

- Un politist vine seara acasa. Lumina era stinsa, sotia se culcase. Cand sa se bage si el in pat, sotia se scoala si ii cere o aspirina. Politistul se ridica, se imbraca pe intuneric si pleaca la farmacia din colt. Acolo farmacistul il intreaba : – Nu sunteti cumva ofiter de politie ? – Ba da. – Pai,…

- Un tanar mergea cu autobuzul … statea pe scaun și citea o carte. Moment in care o doamna in varsta urca in autobuz. Tanarul, foarte amabil din fire, se ridica in picioare si ii ofera locul. Doamna se aseaza si zice: – Tinere, dumneata cred ca esti din Cluj. – Da, asa e, de unde v-ati dat seama? –…

- Un elev din judetul Covasna care a incercat sa copieze la prima proba a Evaluarii Nationale, cea de Limba si literatura romana, a fost eliminat din examen, informeaza conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ). Potrivit unui comunicat de presa postat pe site-ul institutiei, la examen au participat…

- Domnule prefect, ne apropiem de data de 15 iunie, cand ne așteptam la eliminarea altor masuri restrictive, la o relaxare și mai mare. Putem face o scurta radiografie a acestei perioade de pandemie? A fost dificil pentru toți, a trebuit sa ne schimbam rapid modul de viața. Ne-am confruntat cu o situație…